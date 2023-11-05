Внимание: штормовое предупреждение на сегодня

Главное управление МЧС по Карелии распространило предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении на 5 ноября.

Утром и днем 5 ноября 2023 года по южным и центральным районам республики ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть 2 городских округа, 1 муниципальный округ и 15 муниципальных районов: Петрозаводский и Костомукшский ГО, Суоярвский МО, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский муниципальные районы.

Общие рекомендации:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под тяжестью снега;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.