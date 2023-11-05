Сегодня в Карелии будет сыро, холодно и скользко

Сегодня, 5 ноября будет очень неприятная для автолюбителей погода. Синоптики обещают сразу все: дождь, мокрый снег и гололедицу.

В Карелии ожидается облачно с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные осадки. Утром и днем осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега. Местами гололед, отложение мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, на севере - северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью +2, -3°С, днем 0,+5 гр.

В Петрозаводске сегодня облачно. Ночью дождь, днем временами сильный. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный и восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0,+2°С, днем +1, +3 °С. Атмосферное давление будет падать. // Фото: freepik.com.