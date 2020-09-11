11 сентября 2020, 10:01
Происшествия

Вневедомственная охрана задержала в Кеми двух женщин

Сотрудники Росгвардии выехали на место происшествия после сработки тревожной сигнализации

Вечером 9 сентября сотрудники районного отдела были направлены на сработку сигнализации охраняемого объекта – торгового заведения на площади Кирова в г. Кемь, сообщает управление Росгвардии Карелии

Выяснилось, что две жительницы города, 46 и 28 лет, совершили хищение товара на общую сумму более 3000 рублей.

На место происшествия был вызван участковый уполномоченный полиции, которому и были переданы задержанные.

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Карелия
Кемь
росгвардия
вневедомственная охрана
Росгвардейцы
Кража
магазинная кража
воровство
хищение