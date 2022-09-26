Внедорожник смяло в лепешку после ДТП под Петрозаводском

Сегодня в Прионежском районе произошла серьезная авария. Об этом сообщает dtpptz.

Инцидент случился на 136-м километре дороги Лодейное Поле - Вытегра - подъезд к Петрозаводску перед поворотом к станции Орзега. В условиях дождя внедорожник «Фольксваген» вылетел с трассы, врезался в деревья и опрокинулся.

По предварительным данным, два человека пострадали. Водитель получил сотрясение мозга, а пассажир вылетел из автомобиля и тяжело травмировался, уточняется в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Транспортное средство оказалось сильно искорежено. Обстоятельства аварии выясняются. Фото dtpptz