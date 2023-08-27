Внедорожник и минивэн жестко столкнулись на «Коле» в Карелии

Микроавтобус и внедорожник столкнулись 27 августа на автодороге «Кола» в Карелии. Очевидец опубликовал видео в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.

Авария случилась на 705-м километре трассы в Сегежском районе. Машины разбросало по разным сторонам проезжей части. В кадре видно, что оба автомобиля сильно повреждены.

Минивэн слетел в кювет, внедорожник уперся капотом в барьерное ограждение, развернувшись поперек. На месте работают инспекторы ДПС и спасатели. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии