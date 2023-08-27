27 августа 2023, 12:44
Карельского бизнесмена Евгения Михеева задержали в Москве
Объявленного в розыск известного предпринимателя везут в Петрозаводск
Объявленного в розыск по уголовному делу Евгения Михеева задержали в Москве. Об этом пишет «МК – Карелия», ссылаясь на свои источники.
Беглого предпринимателя отыскали в столице оперативники угрозыска в частной клинике Москвы. Ранее его объявили в розыск и постановили взять под стражу.
Евгения Михеева обвиняют избиении 61-летнего сторожа на турбазе около Петрозаводска. // фото: freepik.com