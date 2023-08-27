Грузовик перевернулся на трассе и убил пятерых

Страшная авария произошла на трассе в Хабаровском крае. Погибли водитель КАМАЗа и четверо пассажиров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Шофер потерял правление на 9-м километре дороги Харпичиан — Албазино. Грузовик съехал в кювет и опрокинулся на бок.

До приезда скорой помощи скончались все, кто находился внутри – это 45-летний водитель и четверо пассажиров, мужчины 55, 45, 34 лет и 31 года. Они были работниками одного из местных предприятий. // фото: УМВД по региону