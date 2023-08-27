Младенец пострадал в ДТП под Петрозаводском

В субботу, 26 августа, около поселка Мелиоративный столкнулись две легковушки. Причиной аварии стал неудачный разворот, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Водитель за рулем LADA Vesta развернулся, несмотря на сплошную полосу. В результате он врезался в Toyota Corolla, это было в 11:30.

Пострадали три пассажира японской машины, в том числе девятимесячный ребенок. Травмы также получили 65-летний водитель отечественной легковушки и его 59-летний пассажир. // фото, видео: ГИБДД Карелии