Две легковушки в Петрозаводске столкнулись и снесли дорожный знак

Два автомобиля врезались друг в друга на Лесном проспекте в карельской столице. Видео опубликовали в паблике «Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Это уже вторая за сегодня авария здесь, ранее на том же проспекте тоже столкнулись машины. Теперь ДТП случилось за кольцом на Чапаева.

Автомобили столкнулись на повороте, они оба смяты, поврежден также столб с дорожным знаком – он сильно накренился. // фото, видео: «Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте