Легковушка влетела в зад автомобиля в Петрозаводске

Два автомобиля столкнулись сегодня в Петрозаводске. Одна легковушка влетела другой в зад на Лесном проспекте, видео опубликовали в группе «Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Авария случилась неподалеку от кольца на Чапаева в 12:42, на место выехали сотрудники ГИБДД.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно, но сильных повреждений у машин нет. // фото, видео: «Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии»