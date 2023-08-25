Судья постановил взять предпринимателя Евгения Михеева под стражу

25 августа в мировом суде в Петрозаводске вновь прошло заседание по делу предпринимателя Евгения Михеева. Он обвиняется по ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Максимальное наказание, которое грозит бизнесмену, – лишение свободы на срок до трех лет.

Самого обвиняемого сегодня в суде не было. Как известно, бизнесмен находится в Москве, как уверяют его адвокаты, на лечении.

Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры и объявил Михеева в розыск. Гособвинитель Дмитрий Павлов подчеркнул, что Михеев изначально ввел в заблуждение правоохранительные органы и суд, неверно указав место своего проживания. Более того, никаких показаний для экстренной госпитализации не было: Михеев сам доехал до Санкт-Петербурга, самостоятельно взял билет на самолет в Москву. Обратился в частную клинику, заплатил деньги и лег на обследование.

Адвокаты настаивали на том, что любой человек может получать медицинскую помощь там, где он хочет, даже находящийся под подпиской о невыезде. Судья посчитал иначе.

Срок давности по делу Михеева - нанесение телесных повреждений средней тяжести - истекает в ноябре этого года. Пока допрошено только шесть свидетелей. А между тем, только со стороны защиты заявлено 23 свидетеля и трое экспертов. Судье Борису Цепляеву придется рассматривать это дело в ускоренном режиме. // фото «Петрозаводск говорит»