Мужчина из соседнего региона орудовал под Петрозаводском

В полицию Прионежского района обратился 65-летний житель Петрозаводска. Он рассказал, что с его дачного участка пропал металлолом и два рулона строительной сетки. Ущерб превысил 16 тысяч рублей. Через несколько дней в поселке Ладва с территории организации был украден электрический кабель, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что к совершению преступлений причастен 26-летний житель Ленинградской области, который приехал в Петрозаводск на заработки. Он подъезжал к участкам на автомобиле с прицепом, загружал металлолом и сдавал его в пункт приема.

По фактам кражи возбуждены уголовные дела. Фигурант частично возместил ущерб. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson