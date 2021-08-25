Вместо того чтобы заделать дырку в кровле, предлагают снести дом 

Текст: Антонина Кябелева

Да простят меня чиновники, среди которых есть множество прекрасных людей, но невольно закрадывается крамольная мысль, что главная цель органов власти посильнее разозлить граждан, чтобы они оставили все попытки обращаться за помощью во властные структуры. История, приключившаяся с Юрием Васильевичем Филипповым, поражает своей тупой безысходностью.

Проблема, которую в нормальной стране решили бы в течение нескольких часов с помощью подручных материалов, в современной Карелии вылилась в многомесячную переписку с чиновниками разных уровней и мастей. Уже и глава Карелии задействован, а толку нет. Осталось только Путину сообщить, что во всей республике не нашлось ни одного здавомыслящего управленца, который бы помог семидесятилетнему пенсионеру сохранить дом от разрушения. А надо-то всего заделать дырку в крыше, возникшей над квартирой, находящейся в муниципальной собственности.

Петрозаводчанин Юрий Филиппов вместе с тремя внуками лето проводит в поселке Райконкоски Суоярвского района. Там у него есть доставшаяся по наследству квартира, расположенная в деревянном двухэтажном доме.

«Несмотря на то, что дом построен 45 лет назад, он находится в неплохом состоянии. Крыша покрыта металлочерепицей, есть стеклопакеты, спутниковая антенна, установлен красивый забор. Мы пытаемся сделать наш летний отдых комфортным. Но беда в том, что вторая квартира находится в муниципальной собственности и принадлежит администрации Суоярвского района. Она в ужасном состоянии, за ней никто не следит, окна выбиты, печная труба рухнула, крыльцо сгнило. При этом в квартире прописан гражданин, который не появлялся здесь уже около восьми лет. Но, кажется, администрации нет никакого дела, в каком состоянии находится принадлежащая ей квартира»,

- рассказал Юрий Васильевич.

Неприятное соседство недавно превратилось в серьезную проблему. В апреле 2021 года снег и лед сошел с крыши над муниципальной собственностью вместе с шифером. На крыше образовалась дыра.

«У нас чердак общий, там нет перегородки между квартирами. В крыше дырища примерно метров семь на четыре. Когда идет дождь, особенно косой, вода попадает на нашу часть дома. Особенно сейчас, когда начались проливные дожди. На чердаке для утепления потолков лежат опилки. В результате постоянного проникновения влаги там уже образовалось что-то в виде грибка или плесени. Я больной пожилой человек. В силу возраста и состояния здоровья я не могу ползать по крыше, тем более, находящейся над чужой квартирой, чтобы спасти свое жилье от разрушения. Все мои попытки добиться помощи от органов власти вылились в бессмысленную переписку с формальными ответами»,

- заметил пенсионер.

Юрия Филиппова нельзя обвинить в том, что он сидел сложа руки, и не пытался привлечь внимание администрации к состоянию их недвижимого имущества. Мужчина несколько раз обращался в районную администрацию с требованием восстановить покрытие над муниципальной квартирой, не дожидаясь сезона дождей. Глава администрации Суоярвского района Роман Петров «признал» недвижимость, подтвердив, что квартира находится в муниципальной собственности, и там прописаны граждане. Но на этом все остановилось. Петров сообщил, что денег на ремонт нет, а содержать квартиру в порядке обязан наниматель. То, что наниматель бесследно исчез, администрацию, кажется, не волнует.

В ответе из администрации пенсионера проинформировали, что в бюджете не заложено средств на ремонт крыши. Мол, если деньги появятся, то, возможно, в 2022 году кровлю и отремонтируют. В администрации рассказали, что проводят работу по выбору способа управления этим многоквартирным домом, и будут искать нанимателя продырявившейся квартиры, чтобы лишить его регистрации. В общем, вместо того чтобы прикрыть зияющую дыру над муниципальной собственностью, чиновники пустились в рассказы о способе управления и сложностях бюджетного процесса. А в одном из ответов районной администрации есть даже предложение признать дом аварийным и снести его, так сказать, от греха подальше.

Естественно, у любого нормального человека подобные ответы могут вызвать разве что раздражение. Пенсионер пожаловался в прокуратуру Суоярви. Его жалоба перекочевала в карельский госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Ответ из госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору, где в совершенстве овладели искусством отфутболивать надоедливых граждан, поражает обилием самой разнообразной информации. Пенсионеру объяснили, что взаимоотношения собственников «носят гражданско-правовой характер», разногласия «могут быть решены путем переговоров, либо в судебном порядке», что собственник имеет право «совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону», что он «несет бремя содержания принадлежащего ему имущества».

Но то-то и оно, что Филиппов «бремя ответственности» как раз нес, а вот что делать с муниципалитетом, который этого бремени замечать не хочет, пенсионер не понял. В госкомитете согласились, что раз денег на ремонт кровли у администрации нет, то и «проведение работ по ремонту кровли МКД над жилым помещением № 1 МКД в настоящий момент невозможно». Юрию Филиппову сообщили, что комитетом «планируются надзорные мероприятия в отношении нанимателя» и устанавливается адрес его фактического проживания. Про ответственность собственника в лице муниципалитета ни слова. В ответе сказано, что администрации предложат провести оценку состояния квартиры и, возможно, признать дом аварийным и подлежащим сносу.

Прекрасно! Вместо того чтобы заделать дыру к кровле, в республике развернута титаническая работа, которая может привести к тому, что пенсионер вместе с многочисленными внуками лишится своей квартиры.

В отчаянии Филиппов повторно обратился к главе Карелии Артуру Парфенчикову, подробно изложив свои мытарства по замкнутому кругу карельской бюрократии. По своей наивности, Юрий Васильевич рассказал губернатору, что для решения проблемы требуется всего-то около 15 листов шифера, 1 килограмм гвоздей и десяток досок. Пенсионер готов даже снять крышу с собственного погреба, где сохранились хорошие листы шифера и металлический конек.

«… Нужны только рабочие»,

- сказано в обращении к губернатору.

Но, похоже, у нас остались только чиновники.

Свое письмо к карельском губернатору Юрий Филиппов завершает словами: «…Полагаю, что при такой организации и таких бюрократических отписках дом не будет ждать ремонта в 2022 году, и потолки рухнут на головы людей, создав прецедент для государственного комитета РК по строительному, жилищному и дорожному надзору».

Иногда у меня создается впечатление, что созданную в Карелии железобетонную бюрократическую машину уже ничем не пронять. Даже если все кровли мира в один миг рухнут, нам сообщат, что все под контролем, планируются надзорные мероприятия, а граждане вправе действовать по своему усмотрению в рамках существующего законодательства. // Фотографии дома предоставлены Юрием Филипповым.