В Петрозаводске убирают мусор, косят траву и сметают опавшие листья

Сезонные работы на общественных территориях продолжаются в Петрозаводске. Их в соответствии с контрактом проводит Городской комбинат благоустройства, сообщили в мэрии.

Приближается осень, и подрядчик сметает с дорожек, лестниц и площадок опавшие листья. Также работники комбината убирают мусор, косят траву, пропалывают цветочные клумбы.

В поддержании чистоты каждый день участвуют мобильные бригады и специальная техника.

В среду, 25 августа, мусор вывозят из скверов Кукковский, Аквамарин, Бородинский, Петух и Машезерский, а также из парков Петровский Родник, Приозерный, Голиковский, Соломенский.

Убирают мусор и аллеях Отцов и Дружбы, бульваре Победы, набережных Ла-Рошель и Онежской.

Траву выкашивают на улицах Ровио и Краснофлотской, проспектах Комсомольском и Карельском, площади Гагарина, Студенческом бульваре, а также в Приозерном парке.

Клумбы очищают от сорняков на проспектах Александра Невского и Карла Маркса, в скверах Михаила Калинина и Гиперборейском, на улице Ровио и Березовой аллее. // Фото: администрация Петрозаводска