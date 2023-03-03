Власти Карелии просят у федералов кредит на строительство детсада

Правительство Карелии подало заявку на бюджетный кредит, просят 405 миллионов рублей. Документ подписан 3 марта, сообщили в Минфине республики.

Эти деньги из федерального бюджета планируют направить на так называемые инфраструктурные проекты. Их три, рассказали в ведомстве.

В частности, средства нужны на продолжение модернизации канализационных и водопроводных и сетей в Октябрьском районе Петрозаводска.

Также они должны пойти на строительство детсада на 150 мест в «Петровской слободе» и реконструкцию системы теплоснабжения в Сегеже. // фото: pixabay.com