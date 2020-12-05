Власти Карелии и Финляндии договорились вместе восстанавливать туризм

Власти Карелии и руководители финских региональных союзов Северной и Южной Карелии подписали «дорожную карту» по развитию связей в области туризма. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба правительства республики.

В планах - создание трансграничных туристических маршрутов, в частности, ведущих из Финляндии к Белому морю, строительство кемпингов и стоянок, модернизацию международных пунктов пропуска, совместные событийные мероприятия в 2021-2023 годах.

Участники онлайн-встречи, посвященной вопросам туризма, согласились, что первостепенной целью после отмены ограничений из-за пандемии будет восстановление туристического потока. Этому в частности послужит реализация подписанной «дорожной карты», сообщает пресс-служба.

Также стороны презентовали туристический потенциал каждой из территорий-партнеров. Начальник республиканского управления по туризму Иван Кипрухин рассказал о результатах и перспективах развития инфраструктуры. Так, реконструирована дорога от федеральной трассы «Сортавала» до МАПП «Вяртсиля». Прорабатывается вопрос передачи в федеральную собственность дороги «Лоухи-Суоперя», что поможет капитально отремонтировать трассу. Чиновник обмолвился и о мерах поддержки для бизнеса в Арктике.

«Резидентом Арктической зоны России может стать и финский инвестор, планирующий реализовать проект на арктических территориях республики. Также возможен вариант совместного проекта», - сказал Кипрухин. (фото dantk.ru и gov.karelia.ru)