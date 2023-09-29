Владислав Ларин стал чемпионом России по тхэквондо

28 сентября в Майкопе завершился чемпионат России по тхэквондо. Олимпийский чемпион Владислав Ларин из Карелии одержал уверенную победу в весовой категории 87+ кг. Об этом рассказали в республиканском центре спортивной подготовки.

Карелию на соревнованиях представляли:

Спортсмены ЦСП Ларин Владислав (тренер - Петров Сергей Николаевич), Котков Антон (тренер - Петров Сергей Николаевич), Бардаченко Олеся (тренер - Петров Сергей Николаевич), Пуговкина Анастасия (тренер - Ефимов Артём Михайлович).

А также Квартальная Екатерина (тренер - Суслов Илья Александрович

Сургучев Михаил (тренер - Суслов Илья Александрович).

Анастасия Пуговкина заняла 5 место в весовой категории 73 кг. Для юной спортсменки ЦСП это был первый Чемпионат России среди мужчин и женщин, ей всего 16 лет. В 1/4 финала Анастасия уступила чемпионке России Степановой Елизавете (МСМК).

Олеся Бардаченко заняла 5 место в весовой категории 73+ кг. // Фото: центр спортивной подготовки Карелии.