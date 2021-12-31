Владимир Путин поздравил россиян с Новым 2022 годом

Новый год шагает по стране. Первыми 2022 год встретили жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского. Новый год там наступил в 15:00. Россиян поздравил президент Владимир Путин.

В своем обращении глава государства заявил, что Россия столкнулась с вызовами, но граждане научились с ними бороться, сообщает РИА Новости. Путин отметил, что россиян объединяет сейчас надежда на добрые перемены.

Президент пожелал россиянам крепкого здоровья, к которому, по словам Путина, приложатся успехи в разных областях. Глава государства выразил слова искренней поддержки всем, кто потерял близких из-за пандемии. Он поздравил всех, кто 31 декабря выполняет «профессиональный воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок».

Паблик «Подслушано в Птз» разместил новогоднее видеообращение президента. (фото Алексей Дружинин, ria.ru)