ПФР с 1 января начнет выплачивать россиянам пособия и соцвыплаты

С нового года к Пенсионному фонду перейдут функции по выплате россиянам ряда пособий, которые ранее назначали и выплачивали органы социальной защиты и Роструд.

В региональном отделении ПФР пояснили, что с 1 января неработающие граждане с детьми; граждане, подвергшиеся воздействию радиации; реабилитированные лица; инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные средства по медицинским показаниям; военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР, будут получать компенсации, выплаты и пособия через Пенсионный фонд.

Жителям Карелии, получающим эти меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться Пенсионным фондом автоматически. Если гражданин имеет право на пособия, но еще не воспользовался им, то с 1 января 2022 г. ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР.

Получить ответы на вопросы об отдельных мерах поддержки можно по телефону контакт-центра ПФР на территории Карелии 8-800-600-02-94. (фото pixabay.com, Myriams-Fotos)