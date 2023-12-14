Владимир Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации в России

Во время прямой линии президента и большой пресс-конференции Владимира Путина спросили о том, будет ли вторая волна мобилизации.

Глава государства рассказал, что во время частичной мобилизации в России призвали 300 тысяч человек.

«Отлично воюют ребята», - отозвался Путин и напомнил о 14 героях России из числа мобилизованных.

После этого в России начали проводить широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе к заключению контрактов с Вооруженными силами РФ. Контракт подписывают на 2-3 года. По словам президента, планировали набрать к концу года 400 тысяч с небольшим.

На вечер 13 декабря уже набрано 486 тысяч. Как подчеркнул Путин, поток мужчин, готовых защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается: «Полторы тысячи ежедневно по всей стране».

По подсчетам главы государства, вместе с добровольцами к концу года будет под полмиллиона человек.

«Зачем нам мобилизация. На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет», - сказал Владимир Путин. // фото скриншот онлайн-трансляции с VK-паблика Life