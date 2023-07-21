21 июля 2023, 17:37
Владимир Любарский снова увидел «знак судьбы» - уже в зоне СВО
Бывший мэр Петрозаводска нашел необычную записку и поделился ее содержанием
Экс-глава администрации Петрозаводска нашел записку в месте, где проходит службу. Владимир Любарский увидел в послании очередной знак судьбы и написал об этом в своем аккаунте ВКонтакте.
- И снова знаки судьбы,
- написал он.
На листке бумаги текст: «Спасибо за ваш ратный труд! Враг будет разбит, победа будет за нами».
Послание написали в январе 2023 года ветераны футбола из карельского Беломорска.
Напомним, перед тем как отправиться в зону СВО, Любарский уже увидел загадочное послание на брусчатке и тоже рассказал о нем. // фото: nikitabuida /freepik.com