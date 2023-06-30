30 июня 2023, 14:20
Любарский увидел таинственное послание на дороге
Бывший мэр Петрозаводска разместил фотографии «знаков» на брусчатке
Владимир Любарский увидел загадочное послание на брусчатке. Фотографии экс-глава Петрозаводска опубликовал в своем аккаунте ВКонтакте.
На снимках видно, что на камнях перед городской администрацией кто-то написал «Все сложится».
- И снова знаки,
– прокомментировал надпись Любарский.
Напомним, он 26 июня покинул пост мэра. Ранее Владимир Любарский записался добровольцем «Ахмат» и отправится на СВО. // фото: Владимир Любарский/ВКонтакте