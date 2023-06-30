Любарский увидел таинственное послание на дороге

Владимир Любарский увидел загадочное послание на брусчатке. Фотографии экс-глава Петрозаводска опубликовал в своем аккаунте ВКонтакте.

На снимках видно, что на камнях перед городской администрацией кто-то написал «Все сложится».

- И снова знаки,

– прокомментировал надпись Любарский.

Напомним, он 26 июня покинул пост мэра. Ранее Владимир Любарский записался добровольцем «Ахмат» и отправится на СВО. // фото: Владимир Любарский/ВКонтакте