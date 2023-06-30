30 июня 2023, 13:29
Еще пятеро выпускников набрали на ЕГЭ по 100 баллов
Высший балл выпускники получили на экзаменах по английскому языку и ИКТ
Выпускники карельских школ сумели набрать максимальное количество баллов на ЕГЭ по английскому языку и ИКТ.
Высший балл по английскому набрала выпускница лицея №40, на экзамене по ИКТ отличились выпускники лицея №40, петрозаводского президентского кадетского училища, Академического лицея, Университетского лицея. Причем для одного из выпускников это второй стобалльный результат.
В Карелии в этом году 18 стобалльных результатов. // фото freepik.com