Еще пятеро выпускников набрали на ЕГЭ по 100 баллов

Выпускники карельских школ сумели набрать максимальное количество баллов на ЕГЭ по английскому языку и ИКТ.

Высший балл по английскому набрала выпускница лицея №40, на экзамене по ИКТ отличились выпускники лицея №40, петрозаводского президентского кадетского училища, Академического лицея, Университетского лицея. Причем для одного из выпускников это второй стобалльный результат.

В Карелии в этом году 18 стобалльных результатов. // фото freepik.com