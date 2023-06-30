Семейный спортивный фестиваль пройдет в Петрозаводске

Министерство образования и спорта Карелии приглашает жителей Петрозаводска поучаствовать в спортивном фестивале «Семейная команда». Заявки принимаются до 5 июля, ссылку на специальную форму участника можно найти здесь. Место проведения мероприятия – спортивный комплекс «Курган».

В программе – заезды на роликах на дистанцию 500 м и бег. Для того чтобы подать заявку, команде необходимо зарегистрироваться двум членам семьи.



Отметим, что необходимо пройти регистрацию на сайте будьвдвижении.рф.

Напомним, что несколько недель назад в Петрозаводске проходил полумарафон «ЗАБЕГ.РФ» на дистанции в 1, 5, 10 и 21 км. Забег прошел по площади Кирова, Петровскому скверу и Александровской пристани вдоль Онежского озера.