Владельцу земельного участка в Карелии выдали предостережение

В Прионежском районе сотрудниками Россельхознадзора Карелии был проведен плановый рейдовый осмотр в ходе которого был обследован земельный участк сельхозназначения площадью 208 гектаров, сообщает сайт надзорного ведомства.

Участок в два квадратных километра находится в пользовании у организации с февраля этого года. В ходе осмотра было выявлено, что он не используется владельцем в полном объеме.

В южной части участка установлены закочкаренность территории и зарастание кустарником остролистной ивы, сухой сорной растительностью на 40 % площади, что свидетельствует о неиспользовании данной части участка.

На всей территории обнаружено зарастание мелиоративных каналов древесно-кустарниковой растительностью, преимущественно ивой, березой, ольхой. Данные факты свидетельствуют о нарушении правил эксплуатации мелиоративной системы открытых каналов осушительной сети.

«Зарастание сельхозземель способствует распространению природных пожаров, возникновению очагов вредных и болезнетворных организмов»,

– говорится в сообщении.

Пользователю земельного участка выдано предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства. // Фото: astrakhanfm.ru