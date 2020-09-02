02 сентября 2020, 22:03
Общество

«ВКонтакте» запустила сервис для борьбы с вредными привычками

Соцсеть решила помочь пользователям побороть вредные привычки

Соцсеть «ВКонтаке» решила помочь своим пользователям преодолеть пагубные привычки с помощью сервиса «Чеклисты», передают «Известия».

Сервис позволяет устанавливать собственные цели или выбрать их из предложенных, фиксировать достижения и закреплять хорошие привычки.

Когда решивший изменить привычки пользователь выбрал цель, ему нужно    установить срок ее исполнения и вносить успехи в календарь.

Бесплатный сервис открывается в приложении VK.

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Соцсеть
вредные привычки
«ВКонтаке»
приложение
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