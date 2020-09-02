02 сентября 2020, 22:03
«ВКонтакте» запустила сервис для борьбы с вредными привычками
Соцсеть решила помочь пользователям побороть вредные привычки
Соцсеть «ВКонтаке» решила помочь своим пользователям преодолеть пагубные привычки с помощью сервиса «Чеклисты», передают «Известия».
Сервис позволяет устанавливать собственные цели или выбрать их из предложенных, фиксировать достижения и закреплять хорошие привычки.
Когда решивший изменить привычки пользователь выбрал цель, ему нужно установить срок ее исполнения и вносить успехи в календарь.
Бесплатный сервис открывается в приложении VK.