Деньги – в рюкзак: сколько жители Карелии тратят на сбор детей в школу

Текст: Георгий Чентемиров

Десятки тысяч рублей готовы отдать жители Карелии на то, чтобы их дети пришли на школьные линейки во всеоружии. И хотя линеек в 2020 году почти не было, траты никуда не делись. Именно такой вывод следует из результатов опроса, проведенного порталом «Петрозаводск говорит» накануне Дня знаний. Мы интересовались у наших читателей, сколько денег у них уходит на сборы ребенка в школу.

Вот что у нас получилось.

Итак: 31 процент респондентов потратили на сборы ребенка в школу 10-15 тысяч рублей. Этот вариант оказался самым популярным. Еще 21 процент опрошенных при подготовке к Дню знаний «обеднел» на 15-12 тысяч. Таким образом, для половины проголосовавших граждан начало учебного года обошлось в круглую сумму – от 10 до 20 тысяч рублей. Чуть больше четверти граждан уложились в десять тысяч рублей. И относительно небольшое число опрошенных заплатили за сборы в школу от 20 тысяч и выше.

Эти результаты в общих чертах совпадают с результатами исследования, проведенного «Раффайзен банком». Сами цифры хоть и разнятся, но очевидно, что значительная часть граждан тратит на подготовку детей к школе крупные суммы, доходящие до десятков тысяч рублей.

К сожалению, эти опросы не показывают структуру расходов. Кто-то, возможно, считает только канцелярию, а кто-то «вбивает в ведомость» покупку спортивной одежды, обуви, а то и электроники. Те же рюкзаки приобретаются как минимум на несколько лет, кроссовки можно использовать не только на уроках физкультуры, а компьютером и вовсе будет пользоваться вся семья.

Некоторую ясность вносят комментарии, оставленные под нашим опросом: «На канцелярию 5500 на двоих»; «На канцелярию 10000 рублей на четверых»; «У меня канцелярия на двоих детей, ушло 4000 рублей» – пишут читатели. Как видим, даже без компьютеров расходы существенные.

Кто-то, впрочем, считает эти цифры преувеличенными. «Сегодня купили все к школе, обошлось две тысячи на двоих детей»; «Купить все по минимуму. В течение года можно докупить и ручки, и тетради. А одежду все равно пришлось бы покупать. Больше ноем по этому поводу», – пишут комментаторы.

В общем, о размерах необходимых затрат можно спорить. Есть объективные расходы – например, форма. В Петрозаводске школьная жилетка для мальчика стоит полторы тысячи рублей, примерно во столько же обойдется сарафан для девочки. На этом сэкономить не получится. Дальше начинаются сложности. Так, редактор «ПТЗ говорит» отправился в магазин, чтобы купить внуку рюкзак, соответствующий всем санитарным нормам. И что же выяснилось? Почти все имевшиеся в продаже ранцы в нормативы не вписывались. А тот единственный, который подходил под все требования, стоил 7,5 тысячи рублей.

Теперь риторический вопрос: покупка такого дорого рюкзака – это прихоть или все же необходимость, продиктованная заботой о здоровье ребенка?

Так или иначе, в России уже много лет существует удивительный феномен – кредиты на сборы ребенка в школу. В этом году, правда, впервые за долгое время количество таких займов сократилось. В долг у банка на эти цели берут «лишь» пять процентов клиентов (раньше было восемь). По словам специалистов, людям не хватает примерно 40 процентов суммы, требуемой на подготовку ребенка к Дню знаний. Это, конечно, прекрасно характеризует наше социальное государство.

Правда, есть и откровенно бредовые «кредитные истории». Так, сайт «РИАМО» рассказывает о людях, которые залезают в долги ради брендовых вещей, без которых однозначно можно обойтись.

– Я купила [дочери] туфли Clarys за 7 тысяч рублей, сама без новых сапог осталась. Мешок для сменки Jeune Premier обошелся в 5 тысяч рублей. Правда, на саму сменку денег не хватило, жду зарплату,

– сообщает фрилансер из Москвы.

Другая женщина, работающая воспитателем, утверждает, что они с мужем взяли пятилетний кредит (!) для приобретения рюкзака за 170 (!!) тысяч рублей: его обещали дочке, если она закончит год на одни пятерки.

Надеемся, что хотя бы часть этих историй – выдумка. Не бывает ведь людей, готовых сидеть на хлебе и воде ради предметов роскоши! Или все же бывает?