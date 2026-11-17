Банк занял вторую строчку в ноябрьском исследовании Банки.ру, где сравнивались предложения банков из Топ-100 по объёму вкладов физлиц

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В рейтинге банковские продукты ранжированы по величине максимальной эффективной ставки. Если у банка было два идентичных вклада с подходящей под условие эффективной ставкой, выбор отдавался продукту с более гибкими условиями для вкладчика — например, с возможностью пополнения вклада или онлайн-оформления. При совпадении ставок у продуктов разных банков они располагаются в рейтинге по названию кредитной организации в алфавитном порядке. Процентные ставки и условия по вкладам актуальны на 11 ноября 2026 года. В рейтинге не участвовали вклады, ставка по которым привязана к значению ключевой ставки Банка России.

Вклад «Доход Плюс» Банка Уралсиб предназначен для новых клиентов-физлиц*. Сумма вклада — от 2,5 до 7 млн рублей включительно, срок — 181 день, ставка составляет 14,50 – 15,00% годовых в зависимости от пакета услуг. Открыть вклад можно в офисе банка или в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн». Проценты выплачиваются в конце срока; пополнение, частичное расходование средств и продление вклада не предусмотрены.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Новый клиент — физическое лицо, которое никогда не открывало счёт в Банке либо открыло его не более 30 календарных дней назад включительно, либо не имело в течение предыдущих 730 дней (двух лет) до даты заключения договора вклада действующих договоров срочного вклада и накопительного счёта. Вклад доступен клиентам без Пакета услуг, а также с пакетами услуг «Премиум Старт» и «Премиум».

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