Визы для петербуржцев предложили отменить в Финляндии

Неожиданное предложение об отмене виз для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило от мэра Савонлинны Янне Лайне. Финский чиновник поделился идеей создания особой экономической зоны (ОЭЗ) между культурной столицей и некоторыми городами Юго-Восточной Финляндии, сообщает РБК со ссылкой на источник в Uutisvuoksi.

Мэр Савонлинны предложил, чтобы в рамках сотрудничества Россия, Финляндия и ЕС организовали пилотный исследовательский проект по созданию общей ОЭЗ, который, среди прочего, должен завершиться разработкой необходимых правовых и торговых соглашений на межгосударственном уровне.

Лайне отметил, что сегодня на пути взаимной торговли и бизнеса в России и Финляндии существует множество барьеров. Например, финские банки часто отказываются открывать счета российским компаниям, которые собираются вести бизнес в Суоми. Мешает развитию приграничных регионов и существующий визовый режим.

«Разрешения на работу должны выдаваться быстро, а передвижения граждан должны осуществляться на безвизовой основе»,

— считает мэр Савонлинны.

На сегодняшний день право на безвизовое пересечение границы со странами Шенгенского соглашения предоставлено только жителям российских городов Никеля, Печенги и Заполярного в Мурманской области, в этом регионе проживает примерно 40 тысяч человек. Таким же правом могут пользоваться около 10 тысяч норвежцев, которые живут в Киркенесе и его окрестностях, пишет РБК.