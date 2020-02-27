Еще один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Финляндии

У жительницы Финляндии выявили коронавирус - результат был подтвержден вчера. Сообщается, что женщина прилетела в Суоми из Милана.

Сейчас заболевшая женщина находится в отделении в Университетской больнице Хельсинки в Мейлахти, пишет Yle. По информации издания, у нее температура, но она в хорошем состоянии. В ходе пресс-конференции, проведенной HUS и ведомством THL, старший врач-инфекционист Аско Ярвинен отметил, что она находится в больнице только в целях предотвращения распространения заражения.

Во время пресс-конференции Ярвинен рассказал, что женщина прилетела из Милана в воскресенье и обратилась к врачу на следующий день. Она летела в Финляндию одна с пересадкой и после приезда была в тесном контакте (общалась более 15 минут) только с двумя людьми. С ними уже связались и у них пока нет никаких симптомов. По словам врача, эти люди сейчас находятся на домашнем карантине и им была дана инструкция обратиться к врачу, если у них появятся симптомы коронавируса.

В столичном медицинском округе, а также в других больницах Финляндии готовы к принятию пациентов с коронавирусом, заявил главврач ведомства THL Танели Пуумалайнен. Несмотря на это, как отмечает Ярвинен, в данный момент риска заразиться вирусом в Финляндии нет.

Речь идет о втором выявленном в Финляндии случае коронавируса. В предыдущий раз в конце января носителем вируса оказалась туристка из Китая.

Напомним, вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По состоянию на 26 февраля, число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погибли 2929 пациентов, число выздоровевших — 29 777.

Ранее Роспотребнадзор предостерег россиян от поездок в Италию. Предупреждение о резком росте числа заболевших коронавирусной инфекцией было опубликовано вчера, 26 февраля.