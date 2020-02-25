25 февраля 2020, 16:00
Финны назвали причины своей бездетности
Как показал опрос, безденежье и неимение пары стали распространенными причинами отсутствия детей в Финляндии
20% опрошенных финнов назвали тяжелую финансовую ситуацию и отсутствие партнера главными причинами своей бездетности. Такие данные опроса, проведенного Центральным объединением профсоюзов служащих STTK, приводит Yle.
Между тем половина опрошенных заявила, что ни в какой момент не откладывали появление детей на свет.
В опросе участвовали порядка 3000 жителей в Финляндии в возрасте от 18 до 70 лет.