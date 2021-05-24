Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в конце мая

В конце мая на европейской территории России ожидаются близкие к климатической норме температуры. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

«Если первая декада мая была холодной, затем супержаркая вторая декада, то третья декада будет именно такая, о которой говорят старики. Прогностические средние значения этой декады полностью будут соответствовать климатическими характеристикам, то есть осредненным за три-четыре десятилетия. Именно такой будет температура в центре Европейской России, на севере и на юге»,

- заявил специалист. Вильфанд уточнил, что на Северо-Западе в конце весны воздух будет прогреваться до 18-20 градусов. Это соответствует норме. На юге будет теплее - до 24-25 градусов. Фото goodfon.ru