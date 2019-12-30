Вильфанд рассказал, какая погода будет на новогодних каникулах

Погода в европейской части страны, в том числе и в Северо-Западном федеральном округе, в праздничные новогодние дни будет неустойчивой. Об этом на пресс-конференции в «Российской газете» рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В частности, в центре России температура начнет понижаться в новогоднюю ночь и 1 января днем будет минус 4 градуса. Но со 2 января начнется повышение температуры. Вплоть до 5 января будут плюсовые температуры – днем плюс 2-3 градуса. Но 6-7 января температура снова уйдет в минус.

На северо-западе осадки и ветер. Днем 1 января до плюс 3 градусов, а затем потеплеет до плюс 6 градусов. Такая погода продержится до 5-6 января.

На юге тепло – на 2-4 градуса выше нормы. Днем до 10 градусов тепла, но к Рождеству похолодает. В Поволжье много снега.

О том, какая погода ожидается в Карелии в новогоднюю ночь, читайте здесь. О погоде в январе 2020 года здесь.