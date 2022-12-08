Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер

В четверг, 8 декабря, на родину вернули Виктора Бута, который провел в тюрьме США около 15 лет. Об этом сообщил МИД России в своем Telegram-канале.

Россиянина обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую приговорили к 9 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Обмен прошел в аэропорту Абу-Даби, сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

- Российский гражданин возвращен на родину,

- отметили в МИД.

Как рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, обоих участников обмена помиловали лидеры двух договорившихся стран. Это значит, что и Бут, и Грайнер не будут отбывать срок, а получат полную свободу, передает РИА Новости.

Напомним, Виктора Бута арестовали по запросу Вашингтона в Таиланде в 2008 году. Его впоследствии осудили за подготовку сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его приговорили в США к 25 годам лишения свободы.

Спортсменку Бриттни Грайнер в августе приговорили в России за контрабанду наркотиков, которые нашли у нее в багаже. Ей дали 9 лет лишения свободы. // фото: официальный сайт Виктора Бута