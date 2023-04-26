Виктор Калюжин завоевал четыре медали в Казани

Карельский гимнаст пополнил список наград. С 24 по 26 апреля в Казани проходили всероссийские соревнования среди студентов по спортивной гимнастике.

Карелию представлял воспитанник спортивной школы №1 Петрозаводска, мастер спорта России международного класса Виктор Калюжин. Спортсмен завоевал два золота и две бронзы, сообщается в паблике «Спорт-норма жизни Карелия».

Карельский гимнаст стал лучшим в финале упражнений на кольцах, поднялся на первую ступень призового пьедестала в вольных упражнениях. Бронзовые награды гимнаст завоевал в финале многоборья и в упражнении на перекладине. // фото и видео группа «Спорт-норма жизни Карелия»