Ветеринарный кабинет откроют в Беломорске

Частный ветеринарный кабинет ZooVet откроют в Беломорске. Оказывать помощь питомцам будет уроженка Луганской области Марина Степанкова, имеющая высшее образование по профессии «ветеринарный врач». Кроме того в веткабинете будут оказывать услуги по грумингу. Подстригать животных будет Наталья Иванова, имеющая высшее инженерное образование. Обе женщины получили деньги от службы занятости на свое дело. По словам начинающих бизнеследи, к ним уже есть плотная запись на услуги, в планах они собираются открыть ветаптеку.

В региональном управлении труда напомнили, что 250 тысяч рублей могут получить инвалиды, предпенсионеры, женщины с несовершеннолетними детьми и граждане от 18 до 25 лет, а также при организации своего дела в приоритетных для Карелии отраслях экономики: в сфере растениеводства, животноводства, лесоводства, лесозаготовок, обрабатывающего производства, строительства зданий и инженерных сооружений, гостиничного бизнеса, в сфере сбора ягод, грибов и дикоросов.

На 200 тысяч могут рассчитывать граждане, организующие предпринимательскую деятельность в любой другой сфере. Выплату в 100 тысяч рублей могут получить безработные, решившие зарегистрироваться в качестве самозанятых. (фото управления труда и занятости РК)