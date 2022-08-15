Границы Карелии определят окончательно до конца года

Заканчивается пятилетний этап напряженной работы по установлению границ между Карелией и Мурманской, Ленинградской, Архангельской и Вологодской областями, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Работу начинали с установления границ с Мурманской и Ленинградской областями. Заксобрание республики поддержало инициативу главы республики. Юридическое закрепление границ необходимо для избежания разногласий по поводу лесных угодий и полезных ископаемых, которые залегают на сопредельных территориях»,

- рассказала Министр имущественных и земельных отношений Янина Свидская.

Стоит отметить, что такая масштабная работа проведена впервые с момента создания субъектов, а заключению соответствующих соглашений, которые впоследствии утверждаются законами регионов, предшествовала кропотливая техническая работа по описанию местоположения границ с привлечением лицензированных организаций, которые с высокой точностью определи координаты поворотных точек границ.

На сегодняшний день полученные сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости, отражены на публичной кадастровой карте и стали доступны для всех заинтересованных лиц. Документы для внесения сведений о границе с Вологодской областью направлены в Росреестр. Фото: gov.karelia.ru