Ветеринарная клиника обратилась в правоохранительные органы

Черепашек случайно обнаружила петрозаводчанка, которая выгуливала собак. Она нашла у помойки в Петрозаводске аквариум с двумя вмерзшими в лед черепахами, спрятанный в черный мусорный пакет.

На сильном морозе несчастные рептилии превратились в ледышки. Неравнодушная девушка надеялась, что жизнь двух черепашек все еще можно спасти и обратилась в ветеринарную клинику.

Как сообщила врач ветеринарной клиники «Нос по ветру», был проведен осмотр, проверены рефлексы и тонус, с помощью аппарата УЗИ проведена доплерография.

К сожалению, врач констатировала смерть обеих черепах

Проявленная неизвестными жестокость вызвала бурю негодования в соцсети. Стало известно, что по факту этого печального происшествия сотрудники клиники обратились с заявлением в правоохранительные органы.// фото ветеринарной клиники «Нос по ветру»