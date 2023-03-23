23 марта 2023, 10:14
Общество

Ветеран Великой Отечественной из Карелии празднует 105-летний юбилей

Участника Сталинградской битвы Павла Плотникова готовятся поздравлять в Костомукше

Сегодня, 23 марта, почетный гражданин Костомукши Павел Плотников отмечает свой юбилей, ему исполняется 105 лет. Об этом сообщает администрация города горняков.

Павел Плотников - ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы. Гвардии полковник в отставке также является членом Союза писателей России.

«Павел Павлович служит примером чести и доблести, стойкости и целеустремленности, бесконечной любви к Родине», - говорится в поздравительной публикации. // Фото: vk.com/kostomuksha_okrug

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