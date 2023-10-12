Ветер продолжит бушевать в Карелии – снова штормовое предупреждение

Неблагоприятное гидрометеорологическое явление ожидается завтра в нашем регионе. Об этом предупредили в Карельском ЦГМС, передает ЕДДС.

- В течение суток 13 октября местами по республике сохранится сильный ветер западного и северо-западного направления порывами до 15-18 м/с,

- сказано в публикации на сайте ведомства.

Под действие неблагоприятного погодного явления может попасть и Петрозаводск. // фото: pressfoto/ freepik.com