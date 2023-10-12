Мокрый снег ожидается в пятницу в Карелии

Завтра, 13 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер западный умеренный, временами порывистый сильный. Температура воздуха ночью +2, +4°С, днем +4, +6°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие, местами умеренные осадки, днем местами небольшие в виде дождя, на севере мокрого снега. Ночью на севере на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -1, +4°С, днем +3, +8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +1+2, пасмурно, без осадков.

В Сегеже +1+3, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сортавале +3+6, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com / Osman Rana