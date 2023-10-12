«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Карелии

Обширный циклон с Ботнического залива медленно смещается со стороны Финляндии на территорию Карелии ближе к Белому морю, написал сегодня в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Туча с осадками частично накрыла Карелию. Судя по прогнозу «Яндекс погоды», дождь в Петрозаводске может начаться в ближайшее время.

На прогностической карте предупреждений для СЗФО наша республика окрашена в желтый цвет из-за сильного ветра. Местами порывы ветра юго-западного направления будут достигать 15-18 метров в секунду. Предупреждение Гидрометцентра РФ будет действовать до 9 часов утра 13 октября. // фото freepik.com