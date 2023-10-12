В карельском гидрометцентре рассказали о погоде в ближайшие дни

Карельские синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни. Ожидаются осадки, усиление ветра, перепады атмосферного давления. Температура воздуха войдет в норму для октября и немного ее превысит.

По ночам температура воздуха будет в пределах +1, +6, а в пятницу и субботу 13-14 октября при прояснении ожидается небольшой минус. Днем по южным районам Карелии температура воздуха от +5, +10 и по северным до +1, +5.

В начале следующей рабочей недели похолодает, южный ветер сменит направление на северное. Осадки перейдут в снег. В гидрометцентре считают, что автомобилистам уже можно будет задуматься о смене летней резины. // фото «Петрозаводск говорит»