Вещий сон принес мужчине богатство

Житель США увидел сон о крупном выигрыше в лотерею, а через два дня действительно сорвал джекпот. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание UPI.

Мужчина по имени Мэйсон Крентц увидел вещий сон о том, что он выиграл 25 тысяч долларов в лотерею. Проснувшись, американец отправился за билетом, и удача ему улыбнулась - выигрыш оказался даже больше в три раза - мужчина стал обладателем приза в 75 тысяч долларов.

Американец отметил, что выбрал именно этот билет, так как до этого уже несколько раз выигрывал в эту лотерею.

Мужчина планирует потратить деньги на новый автомобиль для жены и участок земли. Оставшуюся часть выигрыша он планирует вложить в паевой фонд. «Нам пригодятся деньги, если в конце концов мы решим построить дом», - сказал он. Фото censor.net