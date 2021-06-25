25 июня 2021, 21:15
Instagram разрешит делать публикации с компьютера
Новая функция, возможно, станет доступна рядовым пользователям уже в 2021 году
Пользователи Instagram получат возможность публиковать материалы с компьютера. Об этом сообщает РИА Новости.
Механизм создания постов через веб-версию соцсети будет мало отличаться от привычного по смартфонам алгоритма. Представители компании Facebook подтвердили, что эта функция действительно находится в разработке.
Ограничение, которое вынуждало пользователей многие годы использовать для публикации с компьютера обходные пути, часто критиковалось и называлось искусственным. Возможно, нововведение коснется лишь постов, а истории так и останутся эксклюзивом для мобильных платформ.
Пока что неизвестно, когда возможность публиковать посты через компьютер станет доступна пользователям. Не исключено, что это произойдет уже в 2021 году.