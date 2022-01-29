Вертолетную площадку в Кеми просят построить жители Соловков

Жители Соловков создали инициативную группу и обратились в правительство Карелии с необычным предложением. В группе «Общественный контроль г. Кемь» ВКонтакте пишут, что люди просят построить вертолетную площадку.

Они адресовали свое обращение заместителю премьер-министра Карелии по вопросам экономики Дмитрию Родионову. По мнению жителей Соловков, площадка для посадки вертолетов очень нужна в Кеми либо в Рабочеостровске.

Это позволит решить многие зимние проблемы Соловков. Речь идет как о доставке продуктов питания, так и об уменьшении рисков при ЧС или несчастных случаях.

Кроме того, создание вертолетной площадки позволило бы развивать зимний туризм.

Дело в том, что со стороны Архангельской области нормальное зимнее сообщение организовать не получается. Рейсы самолетов отменяют из-за погодных условий, цены на билеты запредельные.

Так что надо попробовать организовать такие полеты со стороны Карелии, считает один из авторов обращения Олег Кодола. // Фото: erwin66as/Pixabay.com