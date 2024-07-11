Вертолет санавиации доставил в больницы с начала года 23 пациентов

Вертолет санавиации за два года совершил 52 вылета в Сегежу. В больницы Петрозаводска доставили 656 пациентов, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В том числе на вертолете отправили на лечение в столицу республики восьмерых детей. За текущий год с помощью санавиации транспортировали уже 23 пациентов. Сегежская ЦРБ имеет собственную вертолетную площадку, это очень удобно.

- Ее открытие в конце 2020 года – в самый разгар ковида – стало значимым событием. Мы смогли быстро доставлять пациентов в петрозаводские стационары,

– отметил министр.

Сейчас пациентов с острым коронарным синдромом и нарушением ритма сердца, пострадавших в ДТП, другими заболеваниями, требующими оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, вертолетом доставляют в Республиканскую больницу им. В. А. Баранова, РБ СЭМП или в Санкт-Петербург. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте