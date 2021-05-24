Велосипеды пропадают в Петрозаводске и районах Карелии

В выходные в полицию Петрозаводска обратилась 18-летняя жительница одного из домов на улице Ватутина. Она рассказала, что кто-то украл ее велосипед стоимостью 20 тысяч рублей. Транспортное средство девушка хранила на первом этаже и не пользовалась противокражными устройствами, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 41-летний мужчина. Выйти на его след удалось благодаря записи камер наблюдения. Горожанин признался, что украденный велосипед продал на улице за тысячу рублей.

Еще одно сообщение поступило в субботу от мужчины, оставившего свой велосипед у дома на улице Суоярвской. Несмотря на использование противоугонного троса, транспорт также похитили. Предполагаемым вором оказался 24-летний горожанин. Он рассказал, что планировал продать велосипед, но не успел.

Такие же кражи произошли в Беломорске и Кондопоге. Украденное имущество ищут. Фото rv-ryazan.ru