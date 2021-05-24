Мужчине грозит уголовная статья за пьяную езду по Карелии

В Госавтоинспекции подвели итоги рейдов выходного дня по выявлению пьяных водителей. Так, за минувшие выходные в республике пресечены 24 подобных нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

В Костомукше в нетрезвом виде за рулем попался 38-летний мужчина. Как выяснилось, водитель автомобиля ВАЗ ранее уже был лишен прав за нетрезвую езду. По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения приборы показали 1,043 промилле. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.

Инспекторы призывают автомобилистов республики пользоваться услугами такси в случае употребления алкогольных напитков. Сообщить о пьяном человеке за рулем можно по короткому номеру 102 или 112. Фото ГИБДД Карелии