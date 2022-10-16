16 октября 2022, 17:02
Велосипедистов-нарушителей наказали штрафом в Карелии
Сотрудники ГИБДД разъяснили водителям двухколесного транспорта правила дорожного движения
В Карелии велосипедисты продолжают нарушать правила дорожного движения и получать за это штрафы. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.
Так, в Олонце был остановлен 44-летний мужчина, который проехал на велосипеде по пешеходному переходу, не спешившись. В Кондопожском районе местный житель в темное время ехал на велосипеде, не оборудованном фонарями.
В отношении нарушителей были составлены административные протоколы. Им предстоит оплатить штраф в размере 800 рублей. Фото ГИБДД Карелии